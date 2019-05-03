Исламисты убили 18 человек в Мали

Сначала в результате взрыва были убиты 12 человек, затем еще шестеро попали в засаду той же группы боевиков.

Исламисты начали атаку с нападения на машину армии Мали, перевозившей пайки, сообщет Business Standard . Авто взорвали, в результате чего погиб военный. Первые 12 человек пошли на место происшествия, где и попали в засаду.

Тела первых погибших были заминированы. Пока неизвестно следующие шесть человек погибли из-за этой взрывчатки или нет.

В 2012 году исламисты захватили северную часть Мали. В следующем году французская армия отвергла их из части территории. В 2015 году правительство страны заключило мирное соглашение с боевиками, однако оно не привело к прекращению конфликта.