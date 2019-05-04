Где ГАИ закроет проезд 9 мая

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Столичная Госавтоинспекция сообщила об организации движения девятого мая.

Как сообщается, в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 24:00 в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта (с 07:00 до 09:00 запрещено движение всех видов транспорта кроме общественного) на участках:

  • проспект Независимости (от улицы Я.Купалы до улицы Козлова);
  • улица Захарова (от проспекта Независимости до улицы Первомайской);
  • улица Киселева (от проспекта Независимости до улицы Красной).
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Тэги: ГАИ День Победы 9 Мая Город: Минск

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