Где ГАИ закроет проезд 9 мая
Столичная Госавтоинспекция сообщила об организации движения девятого мая.
Как сообщается, в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 24:00 в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта (с 07:00 до 09:00 запрещено движение всех видов транспорта кроме общественного) на участках:
- проспект Независимости (от улицы Я.Купалы до улицы Козлова);
- улица Захарова (от проспекта Независимости до улицы Первомайской);
- улица Киселева (от проспекта Независимости до улицы Красной).