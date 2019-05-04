Мерхдада Джамшидияна пока не будут депортировать в Иран

Решением суд Московского района столицы решение о депортации Мерхдада Джамшидияна, который одиннадцатый месяц находится в изоляторе, отменено.

Дело направлено на новое рассмотрение в отдел по гражданству и миграции, пишет TUT.by .

Ранее Naviny.by писали, что Мехрдад Джамшидиян приехал в Беларусь в 1993 году. Здесь он развивал бизнес, завел семью. В конце 2012 года был задержан. В милиции ему сообщили, что иранская сторона отправила запрос на его экстрадицию, так как он подозревается в совершении двойного убийства.

Иранец настаивает, что не убивал родных. В документах отмечено, что убийство произошло в сентябре 2012 года. Однако 25 августа того года он уже вернулся в Беларусь. Это был последний день, когда он виделся с родными.

Семья Джамшидияна считает действия иранских властей политической расправой, так как его погибший брат был лидером оппозиционного движения.

Эти обстоятельства известны белорусской миграционной службе, однако было принято решение выслать его на родину. Госорган не принял во внимание также тот факт, что в 2002 году иранец сменил религию — с мусульманской на христианскую. В Иране вероотступничество карается не менее сурово — вплоть до смертной казни.