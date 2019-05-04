КГБ сообщил детали дела, обвиняемым по которому проходит глава «Белтелекома»

В Комитете госбезопасности рассказали некоторые детали уголовного дела, обвиняемым по которому проходит генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов.

Фото с сайта РУП «Белтелеком»

Как сообщается, топ-менеджер был задержан за получение от россиянина взятки в 15 тыс. евро. Мзда предназначалась за «содействие в поставках телекоммуникационного оборудования».

Дома у фигуранта было обнаружено и изъято 470 тыс. долларов, полученных, как отметили в КГБ, по иным коррупционным эпизодам. Наложен арест на три принадлежащие Сиводедову столичные квартиры, в том числе оформленные на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом под Минском.

Информация о задержании гендиректора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова появилась в СМИ 29 апреля, однако официально ее никто не подтвердил.

Сиводедов был назначен руководителем «Белтелекома» в марте 2014 года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора по техническим вопросам.

РУП «Белтелеком» — крупнейший белорусский государственный оператор связи. Осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, доступ к международным и белорусским ресурсам интернета, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминг.

В обязанности гендиректора компании входит в том числе обеспечение защиты государственных секретов и защиты информации.