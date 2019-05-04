Литва обыграла Южную Корею на ЧМ-2019 по хоккею

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Национальная сборная Литвы по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира в группе А дивизиона 1.

4 мая в Нур-Султане на «Барыс-Арене» подопечные канадского специалиста Даниэля Лакруа обыграли сборную Южной Кореи — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Литва впервые выступает во втором по рангу дивизионе мирового хоккея, и это ее первая победа на таком уровне.

В турнирной таблице Литва поднялась на пятое место. Также по 3 очка после четырех матчей имеют сборные Словении и Венгрии.

Вопрос о том, кто покинет первый дивизион, решится 5 мая. В этот день сыграют Литва и Словении, а Венгрия встретится с Казахстаном.

Южная Корея с 6 очками после четырех матчей осталась на третьей строке и сохраняет шансы на выход в элитный дивизион. Заключительный матч на турнире корейцы проведут 5 мая против сборной Беларуси.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-Литва хоккей-ЧМ-2019 Персона: Даниэль Лакруа

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