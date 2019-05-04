Андрей Сидоренко уволился из минского «Динамо»

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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко, комментируя поражение от сборной Казахстана, рассказал о том, что уже не является тренером главного клуба страны.

«Не могу ничего про "Динамо" сказать. Я уволился уже оттуда», — сказал Сидоренко, передает by.tribuna.com.

Тренер добавил, что наша страна упустила момент, когда нужно было строить новую команду, наигрывать молодых — «все смотрели на результат и не переживали за будущее».

Белорусы уступили в овертайме казахстанцам, но досрочно вернулись в элитный дивизион.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: ХК Динамо-Минск белорусский хоккей хоккей-ЧМ-2019 Персона: Андрей Сидоренко

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