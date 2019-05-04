Андрей Сидоренко уволился из минского «Динамо»

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко, комментируя поражение от сборной Казахстана, рассказал о том, что уже не является тренером главного клуба страны.

«Не могу ничего про "Динамо" сказать. Я уволился уже оттуда», — сказал Сидоренко, передает by.tribuna.com .

Тренер добавил, что наша страна упустила момент, когда нужно было строить новую команду, наигрывать молодых — «все смотрели на результат и не переживали за будущее».

Белорусы уступили в овертайме казахстанцам, но досрочно вернулись в элитный дивизион.