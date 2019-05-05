Владелец чешского отеля получает угрозы убийством от сторонников «русского Крыма»

Он отказался расселять граждан России, которые поддержали аннексию Крыма.

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Владельцу отеля Brioni Boutique Томашу Крчмаржу в чешской Остраве поступают угрозы от сторонников Путина.

«Мы получаем много угроз от сторонников России, угрожают, что убьют владельца отеля, а сам отель подожгут», — сказал Томаш «Радио Свобода».

Владелец чешского отеля отказался принимать россиян из-за Крыма

Однако, большинство сообщений — это слова поддержки.

«Я помню, как коммунисты были здесь 30 лет назад. Я бы не хотел их здесь больше видеть. Я бы хотел, чтобы в Украине был покой — соответственно, это будет защищать нас от России», — подытожил Томаш.
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Тэги: Украина-Россия Чехия-Россия аннексия Крыма Персона: Томаш Крчмарж Город: Острава

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