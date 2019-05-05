Около 120 противников аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

Подобные встречи проходят на площади Ленина каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Люди стояли группами и обсуждали вынесенное 30 апреля прокуратурой Бреста предупреждение пяти противникам аккумуляторного завода о недопустимости нарушения закона «О массовых мероприятиях», подразумевая распространие информации о том, что 1 мая в Бресте на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов состоится митинг «Брестчане против свинца».

Собравшиеся выражали свое возмущение тем, что прокуратуру используют для запугивания участников общественной кампании против аккумуляторного завода. В частности, Юлия Зубик сказала, что ей вынесли предупреждение за то, что она в Viber распространила информацию «Брестской газеты» о митинге 1 мая. Она считает предупреждение прокуратуры неправомерным. В свою очередь, по мнению Лады Ярош, это Брестский горисполком нарушил закон «О массовых мероприятиях», поскольку должен был не менее чем за пять дней уведомить о своем запрете.

За собравшимися на площади наблюдали сотрудники милиции в форме и гражданской одежде. Их было около двух десятков.

По информации правозащитника Романа Кисляка, 5 мая в Бресте задержан противник завода Виталий Шевеленков. По имеющейся информации, его задержали при выходе из дома около полудня и доставили в Ленинский РОВД.