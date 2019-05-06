Атмосферные фронты принесли непогоду – объявлен желтый уровень опасности

В понедельник, шестого мая, в Беларуси сохранится влияние активных малоподвижных атмосферных фронтов.

Прогнозам синоптиков, практически во всех районах выпадут осадки в виде дождя (в некоторых регионах пройдут сильные дожди). На востоке страны ожидаются грозы (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +7..+12°С, на востоке страны +13.. +18°С, по Гомельской и Могилевской областям до +21°С.

В столице буде пасмурно и дождливо. Температура воздуха: