Атмосферные фронты принесли непогоду – объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В понедельник, шестого мая, в Беларуси сохранится влияние активных малоподвижных атмосферных фронтов.

Прогнозам синоптиков, практически во всех районах выпадут осадки в виде дождя (в некоторых регионах пройдут сильные дожди). На востоке страны ожидаются грозы (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +7..+12°С, на востоке страны +13.. +18°С, по Гомельской и Могилевской областям до +21°С.

В столице буде пасмурно и дождливо. Температура воздуха:

  • утром +5.. +7°С;
  • днем +7..+9°С;
  • вечером +5..+7°С.
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Тэги: погода

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