Названы лучшие игроки ЧМ по хоккею в дивизионе 1
Лидер национальной сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт отмечен директоратом чемпионата мира в первом дивизионе, который завершился накануне в Нур-Султане.
Лучшими в амплуа признаны:
- голкипер — Мэтт Далтон (Южная Корея);
- защитник — Даррен Диц (Казахстан);
- нападающий — Джефф Платт (Беларусь).
Самый ценный игрок турнира (MVP) — Никита Михайлис (Казахстан).
В символическую сборная группы А вошли: Далтон (Южная Корея); Диц (Казахстан) — Метальников (Казахстан), Михайлис (Казахстан) — Платт (Беларусь) — Ким Сан Вук (Южная Корея).
Напомним, сборная Беларуси заняла второе место в группе и завевала путевку на чемпионат мира в элитном дивизионе, который пройдет в следующем году в Швейцарии.
Вот все результаты белорусской дружины:
Литва – 4:3;
Венгрия – 3:1;
Словения – 4:1;
Казахстан – 2:3 ОТ;
Южная Корея – 1:4.