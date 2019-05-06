Названы лучшие игроки ЧМ по хоккею в дивизионе 1

/ Спорт
Просмотров: 592

Лидер национальной сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт отмечен директоратом чемпионата мира в первом дивизионе, который завершился накануне в Нур-Султане.

Лучшими в амплуа признаны:

  • голкипер — Мэтт Далтон (Южная Корея);
  • защитник — Даррен Диц (Казахстан);
  • нападающий — Джефф Платт (Беларусь).

Самый ценный игрок турнира (MVP) — Никита Михайлис (Казахстан).

В символическую сборная группы А вошли: Далтон (Южная Корея); Диц (Казахстан) — Метальников (Казахстан), Михайлис (Казахстан) — Платт (Беларусь) — Ким Сан Вук (Южная Корея).

Напомним, сборная Беларуси заняла второе место в группе и завевала путевку на чемпионат мира в элитном дивизионе, который пройдет в следующем году в Швейцарии.

Вот все результаты белорусской дружины:

Литва – 4:3;

Венгрия – 3:1;

Словения – 4:1;

Казахстан – 2:3 ОТ;

Южная Корея – 1:4.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-ЧМ-2019 Персона: Мэтт Далтон Даррен Диц Джефф Платт Никита Михайлис Город: Нур-Султан

Другие материалы на эту тему:

К победе на ЧМ-2019 белорусских хоккеистов поведет «легенда № 77»

К победе на ЧМ-2019 белорусских хоккеистов поведет «легенда № 77»

Цветы для капитана. Хоккеисты сборной Беларуси навестили могилу Руслана Салея

Цветы для капитана. Хоккеисты сборной Беларуси навестили могилу Руслана Салея