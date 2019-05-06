В Беларуси подорожает горячая вода и отопление

Белорусские власти с первого дня лета повышают субсидируемые тарифы на отопление и обогрев воды.

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Как сообщается, увеличение произойдет с 16,9259 до 18,4831 белорусского рубля за 1 Гкал.

В 2019 году тарифы на ЖКУ повышаются в два этапа. Сначала выросли в цене услуги газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений, а теперь отопление и горячая вода, пишет FINANCE.TUT.BY .

Как ранее заявлял заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Дмитрий Бурдюгов, население возмещает 80,5% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

«С учетом увеличения тарифов с 1 января согласно указу президента № 492 в среднем по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг доля возмещения затрат составляет 80,5%. По электроэнергии у нас полное возмещение, 100%», — сказал Бурдюгов.

По его словам, на 100% возмещается поставка газа для бытовых нужд, меньше — на отопление. В целом на газ ожидается возмещение на уровне 47%.

Палата представителей 11 апреля приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

Документ вводит должность уполномоченного лица по управлению общим имуществом совместного домовладения в случае, если жильцы того или иного жилищно-строительного кооператива не примут решение самостоятельно осуществлять обслуживание жилфонда.