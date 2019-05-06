В Беларуси подорожает горячая вода и отопление

/ Экономика
Просмотров: 2139

Белорусские власти с первого дня лета повышают субсидируемые тарифы на отопление и обогрев воды.

Фото pixabay.com

Как сообщается, увеличение произойдет с 16,9259 до 18,4831 белорусского рубля за 1 Гкал.

В 2019 году тарифы на ЖКУ повышаются в два этапа. Сначала выросли в цене услуги газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений, а теперь отопление и горячая вода, пишет FINANCE.TUT.BY.

Как ранее заявлял заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Дмитрий Бурдюгов, население возмещает 80,5% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Лукашенко предоставил льготы некоторым гражданам по ЖКХ

«С учетом увеличения тарифов с 1 января согласно указу президента № 492 в среднем по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг доля возмещения затрат составляет 80,5%. По электроэнергии у нас полное возмещение, 100%», — сказал Бурдюгов.

По его словам, на 100% возмещается поставка газа для бытовых нужд, меньше — на отопление. В целом на газ ожидается возмещение на уровне 47%.

Палата представителей 11 апреля приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

Документ вводит должность уполномоченного лица по управлению общим имуществом совместного домовладения в случае, если жильцы того или иного жилищно-строительного кооператива не примут решение самостоятельно осуществлять обслуживание жилфонда.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ЖКУ ЖКХ отопление горячая вода

Другие материалы на эту тему:

Отопительный сезон в Минске завершен. Похолодания не обещают

Отопительный сезон в Минске завершен. Похолодания не обещают

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. З новым ілбом на старыя граблі

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. З новым ілбом на старыя граблі

Новогодний подарок от Лукашенко: в Беларуси повышена коммуналка

Новогодний подарок от Лукашенко: в Беларуси повышена коммуналка

Какие услуги ЖКХ подорожают в 2019 году?

Какие услуги ЖКХ подорожают в 2019 году?