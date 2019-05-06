Самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
Пилотам не удалось удержать севший самолет на взлетно-посадочной полосе.
На борту воздушного судна находился 101 пассажир и шесть членов экипажа, уточнили
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, при осмотре воздушного судна повреждений не обнаружено. После посадки пассажиры самостоятельно покинули борт самолета по трапу.
Самолет Boeing 737-800 следовал по маршруту Красноярск — Норильск. Причиной ЧП стали сложные метеоусловия.