Самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

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Пилотам не удалось удержать севший самолет на взлетно-посадочной полосе.

На борту воздушного судна находился 101 пассажир и шесть членов экипажа, уточнили РБК в пресс-службе авиакомпании «Нордстар», которой принадлежит пострадавший лайнер.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, при осмотре воздушного судна повреждений не обнаружено. После посадки пассажиры самостоятельно покинули борт самолета по трапу.

Самолет Boeing 737-800 следовал по маршруту Красноярск — Норильск. Причиной ЧП стали сложные метеоусловия.
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Тэги: Boeing 737 взлетно-посадочная полоса Нордстар Город: Норильск

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