Президента Украины вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Петра Порошенко допросят о преступлениях против митингующих на Евромайдане. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в ведомстве.

Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос на 7 мая.

В ГПУ отчитались, что большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.