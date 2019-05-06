В Харькове расстреляли полицейского

Состояние 35-летнего раненого в результате стрельбы оценивается как тяжелое, его оперируют.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, стрельба произошла 6 мая на проспекте Победы, 64. Как выяснилось, между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них открыл стрельбу по оппоненту. В полицейского стреляли из револьвера резиновыми пулями с близкого расстояния.

Личность стрелявшего установлена. На него завели уголовное дело за хулиганство.