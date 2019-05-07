Названа приоритетная версия причины авиакатастрофы в Шереметьево

Следственная бригада, а также представители Межгосударственного авиационного комитета полагают, что главной причиной авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, унесшей жизни 41 человека (40 пассажиров и один член экипажа) стала ошибка пилотов.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, доминирующей версией причины трагедии стали действия пилотов. В частности отмечается, что не был выработан топливный запас, а посадка происходила с явным превышением скорости.

В «Аэрофлоте» отметили, что за штурвалом находился опытный пилот, совокупный налет которого составляет 8000 часов (в том числе 1400 часов на самолетах типа SSJ 100).

Впрочем, следствие продолжает разрабатывать различные версии.

Ранее в Следственном комитете назвали три версии, которые находятся в поле внимания бригады.

Авиакатастрофа в Международном аэропорту Шереметьево произошла вечером пятого мая. Официальные лица подтвердили гибель 41 человека.