В Минске начинаются сезонные отключения горячей воды
Уже со следующего понедельника в белорусской столице начнутся плановые сезонные отключения горячей воды.
Как стало известно
Какие дома первыми попали под отключение можно узнать
Столичные власти предупредили, что во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить по телефонам в Минске:
- 267-88-88;
- 298-27-27;
- 298-27-37;
- 227-35-24.
Отмечается, что сроки отключения горячей воды не превысят 14 дней.
Напомним, ранее представитель Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович сообщал, что ведомство вместе с теплоснабжающими организациями анализирует нынешнее положение дел и рассматривает варианты возможности сокращения сроков отключения.
«На сегодня техническими нормативными документами предусмотрен срок отключения у потребителей горячего водоснабжения не более двух недель, — отмечали ранее в МЖКХ. — Эти нормативные документы позволяют отключать и на меньший период времени».
Официально же ведомство в ближайшей перспективе не планирует сокращать сроки отключения горячей воды в летний период.
Напомним, данные отключения носят ежегодный сезонный характер. За две недели специалисты занимаются подготовкой тепловых сетей к зимнему периоду.