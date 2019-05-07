Гибель белорусов в Карпатах: задержан бизнесмен, разрешивший перевозку белорусских туристов в грузовике

Национальная полиция Украины сообщила о задержании мужчины, давшего разрешение на перевозку белорусских туристов грузовиком в Карпатах. Это — 52-летний «руководитель организации по рафтингу».

Днем 6 мая автомобиль ГАЗ-66 с 23 туристами из Беларуси упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Три человека погибли (Евгений Иванов 1990 года рождения — руководитель группы, Тамара Ашухина 1991 г.р. и Ангелина Юшкевич 1996 г.р.), десять (в возрасте от 21 года до 49 лет) доставлено в местную больницу.

47-летний водитель, гражданин Украины, был пьян. Он отделался ушибами.

Туристы ехали к точке, откуда собирались сплавиться по реке.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины, санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

Водитель автомобиля задержан. В ближайшее время ему объявят подозрение, а суд изберет меру пресечения.