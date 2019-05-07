Фотофакт. В Минске появились граффити «избавь нас от лукавого»

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В белорусской столице появились граффити со ссылкой на Евангелие по Матфею, первой книги Нового Завета (первого из четырех канонических Евангелий).

На фото видно изображение некоего существа с рогами с грозной гримасой. Рядом с изображением цитата из Евангелия по Матфею (Мф. 6:13): «ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО» (Полная цитата звучит так: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».

Фото с сайта hramada.org

 
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Тэги: граффити Город: Минск

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