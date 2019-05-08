«Ливерпуль» сотворил чудо, выйдя в финал Лиги чемпионов

Настоящее футбольное чудо сотворил «Ливерпуль», разгромив на «Энфилде» казалось бы непобедимую «Барселону» во главе с Лионелем Месси.

WHAT A SPECIAL NIGHT!!! WE'RE GOING TO THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL!! https://t.co/p9JxS3cfZS — Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.

1 мая «Барселона» в родных стенах на «Камп Ноу» победила 3:0. Многие специалисты отмечали, что поездка на Туманный Альбион для «сине-гранатовых» станет туристической, дескать, все вопросы о финалисте от этой пары уже сняты.

Однако команда Юргена Клоппа оказалась против и доказала, что безвыходных ситуаций в современном футболе нет.

4:0 – и «Ливерпуль» сыграет в матче за главный трофей европейского клубного футбола.

Фантастику всем любителям ливерпульского клуба подарили авторы голов: Дивок Ориги (7-я и 79-я минуты), Жоржиньо Вейналдум (54-я и 56-я).