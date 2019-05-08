Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в среду

В среду, восьмого мая, в Беларуси будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики.

Особых осадков не прогнозируется – дожди ожидаются лишь в восточных регионах страны, местами прогремят грозы.

Ветер северный, северо-западный умеренный, в некоторых отдельных районах порывистый. Максимально воздух прогреется до +11..+17°C (в восточных регионах до +7..+10°C).

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Температура воздуха: