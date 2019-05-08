Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в среду
В среду, восьмого мая, в Беларуси будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики.
Особых осадков не прогнозируется – дожди ожидаются лишь в восточных регионах страны, местами прогремят грозы.
Ветер северный, северо-западный умеренный, в некоторых отдельных районах порывистый. Максимально воздух прогреется до +11..+17°C (в восточных регионах до +7..+10°C).
В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Температура воздуха:
- утром +4..+6°C;
- днем +11..+13°C;
- вечер +5..+7°C.