Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в среду

/ Общество
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В среду, восьмого мая, в Беларуси будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики.

Особых осадков не прогнозируется – дожди ожидаются лишь в восточных регионах страны, местами прогремят грозы.

Ветер северный, северо-западный умеренный, в некоторых отдельных районах порывистый. Максимально воздух прогреется до +11..+17°C (в восточных регионах до +7..+10°C).

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Температура воздуха:

  • утром +4..+6°C;
  • днем +11..+13°C;
  • вечер +5..+7°C.
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Тэги: погода

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