Лукашенко назвал 9 мая священной датой для каждого белоруса

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По мнению Александра Лукашенко, 9 мая является «священной датой для каждого белоруса». Об этом говорится в поздравлении соотечественникам по случаю Дня Победы.

Фото из архива пресс-службы президента

Лукашенко заявил, что белорусы чтят героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые мужественно сражались за Родину.

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Он также отметил подвиг тружеников тыла и тех, кто заново отстраивал Беларусь.

Глава государства считает, что победа в Великой Отечественной войне «объединяет поколения».

Лукашенко убежден, что память о подвиге нашего народа необходимо сохранить, так как это «исторический долг перед прошлым и будущим».
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Тэги: День Победы 9 Мая Персона: Александр Лукашенко

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