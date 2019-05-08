Лукашенко назвал 9 мая священной датой для каждого белоруса

По мнению Александра Лукашенко, 9 мая является «священной датой для каждого белоруса». Об этом говорится в поздравлении соотечественникам по случаю Дня Победы.

Фото из архива пресс-службы президента

Лукашенко заявил, что белорусы чтят героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые мужественно сражались за Родину.

Он также отметил подвиг тружеников тыла и тех, кто заново отстраивал Беларусь.

Глава государства считает, что победа в Великой Отечественной войне «объединяет поколения».

Лукашенко убежден, что память о подвиге нашего народа необходимо сохранить, так как это «исторический долг перед прошлым и будущим».