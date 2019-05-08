Видеофакт. Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

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Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые показали своего новорожденного сына. Они сделали это в Виндзорском замке.

Имя младенца пока не известно.

Супруги рассказали, что мальчик чувствует себя хорошо. Меган призналась, что очень счастлива, потому что теперь у нее есть «два лучших парня в мире». Гарри в свою очередь высказал радость, что в их семье появился «собственный маленький комочек радости».

Вес первенца принца Гарри составил 3,26 килограмма.

 
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Тэги: Великобритания Британская королевская семья Персона: Принц Гарри Меган Маркл Город: Лондон

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