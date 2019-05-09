В Кремле защитили «Транснефть» в скандале с «грязной нефтью»

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле не увидели вины руководства компании «Транснефть» в скандале с «грязной нефтью» в трубопроводе «Дружба».

Он отметил, что в докладе министра энергетики Александра Новака «не было никакой оценки неверных каких-то действий со стороны руководства "Транснефти" или компании».

О том, что с середины апреля по нефтепроводу «Дружба» поступает некачественная нефть, сообщил государственный концерн «Белнефтехим».

22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

27 апреля стало известно, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума «Один пояс» в Китае обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти.

по возбужденному Генпрокуратурой уголовному делу по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», проведены первые задержания. Уголовное производство открыто сразу по трем статьям УК:

ст. 158 (кража);

ст. 210 (организация преступного сообщества);

ст. 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения).

Подозреваемые в настоящее время находятся в следственном изоляторе.