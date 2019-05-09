Путин не позвал Лукашенко в Москву на День Победы

Александр Лукашенк признался, что на сегодняшние праздничные мероприятия, которые проходят в российской столице, его никто не звал.

Нурсултан Назарбаев посетил 9 мая Москву / Фото kremlin.ru

Лукашенко подчеркнул, что нельзя говорить о том, что он проигнорировал парад на Красной площади в Москве и другие мероприятия, потому что его туда никто не приглашал.

По словам главы государства, «если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались, то это бы "не приехал". Но что касается нас: во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия [в Минске и в Москве]».

Он отметил, что не может позволить себе не присутствовать на возложении венков и цветов 9 мая в Минске, потому что у людей сразу возникнут вопросы.

В то же время он подчеркнул, что сегодня в российской столице Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусская сторона на праздничных мероприятиях в России представлена очень широко – как простыми людьми, так и чиновниками.