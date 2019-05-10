Стало известно, где похоронят Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, трагически ушедший на 60-м году жизни девятого мая, будет похоронен в Москве.

Как сообщили знакомые ведущего, его тело будет предано земле на Троекуровском кладбище. Ожидается, что остальные подробности церемонии прощания и похорон станут известны сегодня.

Известный журналист ехал на байке. За рулем ему стало плохо, и мотоцикл выбросило в отбойник. Позже стало известно, что Доренко умер.

По мнению главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, Доренко «достоин того, чтобы мы о нем помнили», а это значит, что необходимо увековечить его память.