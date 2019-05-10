Задержан начальник бюро крупного промпредприятия Минска

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Еще один из руководителей попался на взятке – в Минске задержан с поличным начальник бюро одного из крупных промышленных предприятий города.

Фото носит иллюстративный характер

Деньги подозреваемый получил за благоприятное решение вопроса по поставкам на завод комплектующих материалов, сообщили столичные правоохранители.

По факту коррупции Следственным комитетом открыто уголовное производство.

В Беларуси продолжится уголовное преследование коррупционеров, заявил Александр Лукашенко 19 апреля, выступая с посланием народу и Национальному собранию.

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«Не надо страдать, что «Лукашенко пересажал». Ведите себя нормально, не крадите у людей, не воруйте у государства, как меня мама учила: «не бяры чужога» — и будешь жить на свободе», — подчеркнул белорусский руководитель.

Он предупредил, что в случае совершения коррупционных преступлений «прощения не будет никому».

«Мне уже, знаете, как-то и неудобно. Развернули эту борьбу — на очереди еще сотня человек, доложили. Деваться некуда! Я уже сижу и думаю: завтра опять начнется «навал» целый. Ну как можно, простите, бедноту обдирать?» — заявил Лукашенко.
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Тэги: коррупция взятки промышленность Город: Минск

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