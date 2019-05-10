Задержан начальник бюро крупного промпредприятия Минска

Еще один из руководителей попался на взятке – в Минске задержан с поличным начальник бюро одного из крупных промышленных предприятий города.

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Деньги подозреваемый получил за благоприятное решение вопроса по поставкам на завод комплектующих материалов, сообщили столичные правоохранители.

По факту коррупции Следственным комитетом открыто уголовное производство.

В Беларуси продолжится уголовное преследование коррупционеров, заявил Александр Лукашенко 19 апреля, выступая с посланием народу и Национальному собранию.

«Не надо страдать, что «Лукашенко пересажал». Ведите себя нормально, не крадите у людей, не воруйте у государства, как меня мама учила: «не бяры чужога» — и будешь жить на свободе», — подчеркнул белорусский руководитель.

Он предупредил, что в случае совершения коррупционных преступлений «прощения не будет никому».

«Мне уже, знаете, как-то и неудобно. Развернули эту борьбу — на очереди еще сотня человек, доложили. Деваться некуда! Я уже сижу и думаю: завтра опять начнется «навал» целый. Ну как можно, простите, бедноту обдирать?» — заявил Лукашенко.