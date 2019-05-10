В Минске пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на столичной улице Казинца поздно вечером девятого мая.

Фото ГАИ Минска

Как сообщается, 36-летний водитель на «КИА» (регистрационные номера РФ) врезался в ехавший впереди погрузчик с прицепом, который протаранил «Ауди».

В результате ДТП погиб 32-летний пассажир «КИА», нарушитель и водитель погрузчика были доставлены в больницу скрой помощи.

Фотофакт. В Белыничах пьяный водитель протаранил бетонный забор

На данный момент установлено, что 36-летний мужчина находился за рулем в нетрезвом виде.

Ранее Naviny.by писали, что ночью восьмого мая в Бешенковичском районе из-за пьяного водителя погибли три человека: 27- и 26-летний мужчины, а также 23-летняя девушка.

Напомним, Александр Лукашенко на недавней встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.

 
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Минск

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