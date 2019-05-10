В Минске пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на столичной улице Казинца поздно вечером девятого мая.
Как сообщается, 36-летний водитель на «КИА» (регистрационные номера РФ) врезался в ехавший впереди погрузчик с прицепом, который протаранил «Ауди».
В результате ДТП погиб 32-летний пассажир «КИА», нарушитель и водитель погрузчика были доставлены в больницу скрой помощи.
На данный момент установлено, что 36-летний мужчина находился за рулем в нетрезвом виде.
Ранее
Напомним, Александр Лукашенко на недавней встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.