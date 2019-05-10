Финский депутат призвал наладить сотрудничество с властями Беларуси

Финляндия в период председательства в ЕС намерена продолжать развивать политический диалог с белорусскими властями. Об этом, отвечая на вопрос БелаПАН, заявил депутат парламента Финляндии, премьер-министр страны в 2003-2010 годах Матти Ванханен.

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Политик встретился с журналистами из Армении, Беларуси, Казахстана, России и Украины в рамках пресс-тура, приуроченного к председательству Финляндии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля.

«И в Евросоюзе в целом, и в Финляндии в том числе, все больше расширяется представление о том, что для того, чтобы повлиять на проблемные вопросы (например, чтобы власти страны исключили использование смертной казни) — для этого нужно вести политический диалог», — отметил Ванханен.

«Раз полная изоляция, как видно, не приводит к положительным результатам, тогда лучше попробовать пойти по другому пути — сотрудничества и диалога», — добавил финский депутат.

Ванханен подчеркнул, что в прошлом году принимал участие в организованных финской стороной круглых столах, где работали представители как белорусских властей, так и гражданского общества.

«Я надеюсь, что и новый состав комитета парламента по международным делам (в Финляндии 14 апреля прошли парламентские выборы. — БелаПАН) будут иметь определенный интерес к расширению такой работы», — добавил он.

Экс-премьер страны выразил надежду, что созданная в 2018 году в финском парламенте группа дружбы с белорусским Национальным собранием будет вновь сформирована и среди депутатов нового созыва.

Члены группы дружбы впервые посетили Минск в августе. Председатель группы Вилле Рюдман после встречи со спикером Совета Республики Михаилом Мясниковичем 30 августа заявил журналистам, что при развитии двусторонних отношений с Беларусью для Финляндии важен вопрос соблюдения в стране прав человека. Парламентарий отметил, что между двумя государствами развиваются «хорошие, прагматичные отношения».

«В особенности для нас важны вопросы верховенства права, соблюдения прав человека, демократии. Я надеюсь, что все используемые инструменты послужат тому, наши контакты будут развиваться», — заключил Рюдман.