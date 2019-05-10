Фермер «нагрел» 14 человек почти на 100 тыс. долларов

Длительный срок заключения грозит 41-летнему мужчине, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

Как сообщили в Следственном комитете, являясь руководителем одного из фермерских хозяйств Минщины, подозреваемый уговорил своих работников и знакомых стать кредитополучателями, обещая погашать платежи.

Он подготовил справки, в которых были завышены зарплаты, что позволило людям взять в банках кредиты (деньги они отдавали руководителю).

Обещанное погашение по кредитам мошенник не производил, чем заставил банки принять меры.

Всего жертвами подозреваемого стали 14 человек, которые получили кредиты на сумму более 200 тысяч белорусских рублей.