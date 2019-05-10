Весна возвращается? Уже на днях будет до +23°С

В субботу, 11 мая, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, сообщили в Белгидромете.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в восточных районах, утром и днем в большинстве регионов, выпадут осадки в виде дождя (ночью по северо-востоку – сильные дожди), возможны грозы.

Как отмечается, ночью и утром на некоторых территория сгустится слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха:

минимальная ночью +5..+11°С;

максимальная днем +11..+17°С (в юго-западных районах воздух прогреется до +21°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.

12 мая погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе.

Ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха: