Польские семьи смогут получать по 130 долларов в месяц на каждого ребенка

С 1 июля польские семьи, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет, смогут получать по 500 злотых (около 130 долларов) на каждого ребенка в месяц.

Это предусмотрено поправками в государственную программу «Семья 500+», которая была запущена еще в 2016 году. Изначально по этой программе ежемесячно выплачивалось по 500 злотых на второго и следующего ребенка. Но при условии, что доходы семьи не превышали 210 долларов на одного человека.

Поправки в программу отменяют критерий дохода, а также разрешают получать пособие и на первого ребенка. Выплаты также будут начисляться детям из приютов.