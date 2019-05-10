Польские семьи смогут получать по 130 долларов в месяц на каждого ребенка

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С 1 июля польские семьи, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет, смогут получать по 500 злотых (около 130 долларов) на каждого ребенка в месяц.

Это предусмотрено поправками в государственную программу «Семья 500+», которая была запущена еще в 2016 году. Изначально по этой программе ежемесячно выплачивалось по 500 злотых на второго и следующего ребенка. Но при условии, что доходы семьи не превышали 210 долларов на одного человека.

Поправки в программу отменяют критерий дохода, а также разрешают получать пособие и на первого ребенка. Выплаты также будут начисляться детям из приютов.

После изменений бенефициарами программы «Семья 500+», как ожидается, станет почти 7 млн детей, сообщает radiopolsha.pl
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Тэги: Польша выплаты на детей

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