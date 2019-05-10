«Минск» сотворил футбольную сенсацию в Мозыре, но проиграл

«Горожане» отыграли три гола за несколько минут.

/ Спорт
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Минский клуб уступал к 87-й минуте со счетом 0:3, отыгрался за несколько минут, но пропустил за секунды до свистка.

Первая игра седьмого тура чемпионата страны прошла в Мозыре, на ней присутствовали почти 3000 зрителей.

Источник: pressball.by

Хозяева вели три гола: на 5-й минуте отличился Максим Слюсар, на 22-й — Никита Мельников, на 62-й — Андрей Чухлей. Гости проявили волю и отыгрались: на 88-й минуте забили Артем Васильев и Евгений Зубейко и в добавленное время — Александр Васильев. Итоговый счет — 4:3 — уставновил игрок «Славии» Денис Ковалевский, который отправил мяч плечом в «девятку» ворот.

ФК «Минск» с четырьмя очками делит последнее место с минским «Торпедо», а «Славия» — шестое место с минским «Динамо» и «Неманом» (у клубов по 10 очков).
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Тэги: ФК Славия ФК Минск белорусский футбол Персона: Денис Ковалевский Город: Мозырь

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