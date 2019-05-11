Биткоин установил девятимесячный рекорд цены

Главная по капитализации криптовалюта (120,4 млрд долларов) прибавила за сутки 22 млрд и теперь торгуется по 6800 за единицу, чего не было с 15-го октября.

BTC прибавил за неделю 17% и за сутки — 7,3. Ведущие альткоины пока показывают слабый рост: ETH прибавил за последние 24 часа 3,4%, XRP — 1,25, BCH — 4. Только у LTC хороший рост — 7,7 (+4% за последний час).

Традиционно хорошие показатели у криптовалют с низкой капитализацией, курсом которых легче манипулировать: у ACRE плюс 568% за сутки, у HNDC — 544%, BLC — 450. Они не входят в топ-1500.

Источник: coinmarketcap.com