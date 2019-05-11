Россиянка пыталась провезти через Беларусь рекордную за 25 лет партию экстази

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Брестские таможенники нашли более 100 кг наркотиков в тайниках автомобиля 38-летней гражданки РФ.

По данным ГТК, фигурантка ехала из Польши через пункт пропуска «Домачево» на Chrysler 2010 года выпуска, в котором были спрятаны упаковки с экстази и гашишем. Наличие сокрытого товара выявили с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Тайники открывались с помощью электромагнитного замка.

Из конструктивных отсеков извлекли 100 полимерных упаковок общим весом более 100 кг, в которых находилось кристаллическое вещество бежевого цвета, и три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 г. Изъятые вещества являются экстази и гашишем. Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.

Россиянку поместили в следственный изолятор.
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Тэги: экстази Беларусь-Польша-граница Беларусь-Россия Город: Брест

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