Александр Лукашенко прокомментировал задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.

«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс».

Президент уточнил, что Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности. «Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы», — отметил Лукашенко.

Неофициальная информация о задержании полковника по подозрению в получении взятки от представителя российской коммерческой структуры появилась 29 апреля. КГБ ее подтвердил 4 мая.