Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности
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Александр Лукашенко прокомментировал задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.
«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс».
Президент уточнил, что Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности. «Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы», — отметил Лукашенко.
Неофициальная информация о задержании полковника по подозрению в получении взятки от представителя российской коммерческой структуры появилась 29 апреля. КГБ ее подтвердил 4 мая.
|Андрей Втюрин родился в 1971 году в Пензе. В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД РФ, в 2002 году — Академию МВД РБ. С 1992 по 1995 годы занимал различные должности в системе органов внутренних дел Беларуси, позже — в службе безопасности президента. С 2007 по 2014 годы возглавлял эту службу. В 2014 году был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности. Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.