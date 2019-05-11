Лукашенко замахнулся на чемпионат мира по футболу

Президент заверил, что Беларусь будет готова провести любые спортивные состязания на самом высоком уровне через два года.

Об этом он сказал, инспектируя готовность Студенческой деревни к приему участников II Европейских игр, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко убежден, что Беларусь проведет Евроигры на высоком уровне, а через пару лет сможет организовать и более крупные состязания, например чемпионат мира по футболу. Для этого необходимо построить вместительный национальный стадион, что пообещали сделать китайцы.

Он добавил, что для страны важно не столько количество спортивных площадок, а дух и настроение, которым живут люди во время проведения подобных мероприятий.