Лукашенко замахнулся на чемпионат мира по футболу

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Президент заверил, что Беларусь будет готова провести любые спортивные состязания на самом высоком уровне через два года.

Об этом он сказал, инспектируя готовность Студенческой деревни к приему участников II Европейских игр, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко убежден, что Беларусь проведет Евроигры на высоком уровне, а через пару лет сможет организовать и более крупные состязания, например чемпионат мира по футболу. Для этого необходимо построить вместительный национальный стадион, что пообещали сделать китайцы.

Он добавил, что для страны важно не столько количество спортивных площадок, а дух и настроение, которым живут люди во время проведения подобных мероприятий.
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Тэги: Европейские игры-2019 белорусский спорт чемпионат мира по футболу национальный стадион Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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