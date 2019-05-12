Неустойчивая воздушная масса принесла тепло – сегодня до +24°C
В воскресенье, 12 мая, погоду в Беларуси будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Максимально воздух днем прогреется до +24°C.
В столице вероятность дождя достаточно высока (60-70%), возможна гроза. Столбик термометра покажет следующие значения:
- утром +8..+10°C;
- днем +19..+21°C;
- вечером +14..+16°C.