Неустойчивая воздушная масса принесла тепло – сегодня до +24°C

/ Общество
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В воскресенье, 12 мая, погоду в Беларуси будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Максимально воздух днем прогреется до +24°C.

В столице вероятность дождя достаточно высока (60-70%), возможна гроза. Столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром +8..+10°C;
  • днем +19..+21°C;
  • вечером +14..+16°C.

     
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Тэги: погода

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