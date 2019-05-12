В Полоцком районе фура спровоцировала аварию – водитель легковушки в больнице

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 56-летний сельчанин, произошло накануне вечером.

Фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась недалеко т деревни Фариново на дороге Р-45 Полоцк – Глубокое – граница Литвы.

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Отмечается, что 28-летний витеблянин на автопоезде «Вольво» не уступил дорогу «Пежо 806», в результате чего легковушка влетела в фуру.

Житель Полоцкого района с травмами разной степени тяжести был доставлен в больницу.

Ранее Naviny.by писали, что ночью восьмого мая в Бешенковичском районе из-за пьяного водителя погибли три человека: 27- и 26-летний мужчины, а также 23-летняя девушка.
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Тэги: ДТП Город: Полоцк

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