В Лос-Анджелесе умерла звезда сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

В Лос-Анджелесе на 73-м году ушла из жизни звезда популярного сериала «Твин Пикс», американская актриса Пегги Липтон.

По сообщению ее родственников, Липтон скончалась дома в кругу семьи. Последние годы актриса страдала от онкологии.

Всемирную славу ей принесла роль Нормы Дженнингс в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс».

Кроме этого, у нее есть премия «Золотой глобус» в номинации «За лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма» (сериал «Отряд „Стиляги“»).