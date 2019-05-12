В Лос-Анджелесе умерла звезда сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

/ Культура
Просмотров: 1082

В Лос-Анджелесе на 73-м году ушла из жизни звезда популярного сериала «Твин Пикс», американская актриса Пегги Липтон.

По сообщению ее родственников, Липтон скончалась дома в кругу семьи. Последние годы актриса страдала от онкологии.

Всемирную славу ей принесла роль Нормы Дженнингс в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс».

Кроме этого, у нее есть премия «Золотой глобус» в номинации «За лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма» (сериал «Отряд „Стиляги“»).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: актриса Твин Пикс кончина Персона: Пегги Липтон

Другие материалы на эту тему:

Умер Василь Сёмуха — он перевел на белорусский язык Библию

Умер Василь Сёмуха — он перевел на белорусский язык Библию

Люди, которых потеряла Беларусь в 2018 году

Люди, которых потеряла Беларусь в 2018 году

Умер народный артист композитор Игорь Лученок

Умер народный артист композитор Игорь Лученок

Умер основатель БелаПАН Алесь Липай

Умер основатель БелаПАН Алесь Липай