Жительница Лунинца, заразившая ВИЧ нескольких мужчин, получила десять лет

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К десяти с половиной года лишения свободы в колонии общего режима приговорена 34-летняя жительница Лунинца, которая обвинялась по статье 157 Уголовного кодекса — заражение вирусом иммунодефицита человека.

Такое решение принял суд Лунинецкого района. Заседание проходило в закрытом режиме. Приговор не вступил в законную силу.

Как следует из обвинения, женщина, заведомо зная, что у нее ВИЧ-инфекция, и будучи предупрежденной об ответственности, вступала в интимные связи с мужчинами, не думая о последствиях и опасности заражения других людей.

Лунинчанка поставила в опасность заражения ВИЧ 13 мужчин, у троих из них наличие вируса подтвердилось, напоминает «Медиа-Полесье». Среди потерпевших — мужчины в возрасте от 30 лет.
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Тэги: заражение ВИЧ Город: Лунинец