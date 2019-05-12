Жительница Лунинца, заразившая ВИЧ нескольких мужчин, получила десять лет

К десяти с половиной года лишения свободы в колонии общего режима приговорена 34-летняя жительница Лунинца, которая обвинялась по статье 157 Уголовного кодекса — заражение вирусом иммунодефицита человека.

Такое решение принял суд Лунинецкого района. Заседание проходило в закрытом режиме. Приговор не вступил в законную силу.

Как следует из обвинения, женщина, заведомо зная, что у нее ВИЧ-инфекция, и будучи предупрежденной об ответственности, вступала в интимные связи с мужчинами, не думая о последствиях и опасности заражения других людей.