Россия разгромила Австрию на ЧМ-2019 по хоккею

/ Спорт
Просмотров: 410

Вторую победу подряд одержала сборная России на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

12 мая в Братиславе, которая принимает группу В, российская команда уверенно обыграла сборную Австрии — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Дублем отметился Евгений Дадонов, еще по шайбе забросили Никита Кучеров, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

В стартовом для себя матче турнира россияне одержали победу над командой Норвегии — 5:2. Следующим соперником россиян будет сборная Чехии. Матч состоится 13 мая.


Чемпионат мира по хоккею-2019. Расписание, трансляции, результаты

Сегодня на чемпионате мира завершился еще один матч. В Кошице, где играет группа А, сборная США разгромила команду Франции — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1).

Для американцев это первая победа. На старте турнира они проиграли словакам — 1:4. Французы проиграли второй матч подряд — накануне в серии буллитов они уступили команде Дании (4:5).

Сегодня на ЧМ-2019 состоятся еще четыре матча: Дания — Германия, Италия — Швеция, Великобритания — Канада, Латвия — Швейцария.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-ЧМ-2019 хоккей-Россия Персона: Евгений Дадонов Никита Кучеров Иван Телегин Илья Ковальчук

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по хоккею-2019. Расписание, трансляции, результаты

Чемпионат мира по хоккею-2019. Расписание, трансляции, результаты

К победе на ЧМ-2019 белорусских хоккеистов поведет «легенда № 77»

К победе на ЧМ-2019 белорусских хоккеистов поведет «легенда № 77»

Цветы для капитана. Хоккеисты сборной Беларуси навестили могилу Руслана Салея

Цветы для капитана. Хоккеисты сборной Беларуси навестили могилу Руслана Салея

ЧМ-2016 по хоккею. Матч за третье место. Россия — США — 7:2

ЧМ-2016 по хоккею. Матч за третье место. Россия — США — 7:2