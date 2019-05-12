Россия разгромила Австрию на ЧМ-2019 по хоккею

Вторую победу подряд одержала сборная России на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

12 мая в Братиславе, которая принимает группу В, российская команда уверенно обыграла сборную Австрии — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Дублем отметился Евгений Дадонов, еще по шайбе забросили Никита Кучеров, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

В стартовом для себя матче турнира россияне одержали победу над командой Норвегии — 5:2. Следующим соперником россиян будет сборная Чехии. Матч состоится 13 мая.

Сегодня на чемпионате мира завершился еще один матч. В Кошице, где играет группа А, сборная США разгромила команду Франции — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1).

Для американцев это первая победа. На старте турнира они проиграли словакам — 1:4. Французы проиграли второй матч подряд — накануне в серии буллитов они уступили команде Дании (4:5).

Сегодня на ЧМ-2019 состоятся еще четыре матча: Дания — Германия, Италия — Швеция, Великобритания — Канада, Латвия — Швейцария.