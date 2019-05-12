В Бобруйске питбуль напал на людей

В Бобруйске собака напала на людей. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Инцидент случился вечером 11 мая на улице Ванцетти.

По рассказам очевидцев, собака породы питбультерьер выбежала из-за здания общежития на внутридворовую площадку и набросилась на пятилетнего мальчика. Затем собака покусала женщину, которая пыталась защитить сына, и еще троих человек, поспешивших на помощь.

«Там у всех страшные рваные раны были», — рассказала «Вечернему Бобруйску» очевидец.

Обезвредил собаку проезжавший мимо на машине мужчина. Он остановился, взял домкрат и ударил им собаку по голове.

Пострадавших доставили в местную больницу скорой медицинской помощи: взрослых поместили в отделение гнойной хирургии, ребенка — в детское хирургическое отделение, сообщает «Коммерческий курьер» .

Следственным комитетом проводится проверка. Труп собаки изъят. Устанавливается хозяин животного.