Три белоруски сыграют на крупном теннисном турнире в Риме

/ Спорт
Просмотров: 101

13 мая в Риме стартует крупный турнир категории Premier 5 — Internazionali BNL d'Italia. В основную сетку одиночного разряда заявлены три белоруски.

В первом круге Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) сыграет с кем-то из квалификации, Александра Саснович (33) встретится с Доминикой Цибулковой (32) из Словакии, а получившая wild card Виктория Азаренко (52) — с китаянкой Чжан Шуай (45).

В случае выхода во второй раунд Саснович сыграет против первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии, а Азаренко может встретиться с шестым номером рейтинга Элиной Свитолиной из Украины.

Осака и Свитолина, а также еще шесть сеянных теннисисток, первый круг пропускают.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Александра Саснович Доминика Цибулкова Виктория Азаренко Чжан Шуай Наоми Осака Элина Свитолина Город: Рим

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание