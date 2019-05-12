Три белоруски сыграют на крупном теннисном турнире в Риме

13 мая в Риме стартует крупный турнир категории Premier 5 — Internazionali BNL d'Italia. В основную сетку одиночного разряда заявлены три белоруски.

В первом круге Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) сыграет с кем-то из квалификации, Александра Саснович (33) встретится с Доминикой Цибулковой (32) из Словакии, а получившая wild card Виктория Азаренко (52) — с китаянкой Чжан Шуай (45).

В случае выхода во второй раунд Саснович сыграет против первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии, а Азаренко может встретиться с шестым номером рейтинга Элиной Свитолиной из Украины.

Осака и Свитолина, а также еще шесть сеянных теннисисток, первый круг пропускают.