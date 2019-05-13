Высланного из Беларуси блогера обвиняют в насилии над представителем власти

Высланный из Беларуси ингушский оппозиционер и блогер Исмаил Нальгиев обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщает сайт «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.

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Обвинение предъявлено по ч.2 ст. 318 УК РФ в рамках уголовного дела о протестах и столкновениях с силовиками в Магасе и Назрани, произошедших в конце марта. По этой статье оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Координатора организации «Выбор Ингушетии», блогера Исмаила Нальгиева задержали 8 мая в национальном аэропорту Минск, откуда он планировал вылететь в Чехию, якобы за административное правонарушение, какое — неизвестно.

Ожидалось, что 10 мая задержанного будут судить, но вместо этого власти Беларуси приняли решение о его высылке в Россию. Нальгиеву также запрещен въезд в Беларусь сроком на 10 лет.

В тот же день адвокат Нальгиева Антон Гашинский обжаловал решение о высылке своего подзащитного и запрете на въезд в Беларусь. Адвоката заверили, что процесс депортации будет приостановлен на время рассмотрения жалобы, однако спустя несколько часов стало известно, что Нальгиева все же выслали из страны.

Правозащитники призывали белорусские власти не допустить экстрадиции Исмаила Нальгиева, которому в Ингушетии грозят пытки.