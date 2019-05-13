В Индийском океане акула откусила ногу серферу – мужчина погиб

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Трагедия произошла рядом с рыбацким городком Сент-Лю (французский остров Реюньон).

Фото носит иллюстративный характер

Местные власти отметили, что, несмотря на запрет, компания молодых людей решила заняться серфингом.

Во время одного из слаломов, друзья заметили, что 28-летний парень пропал, на воде оставалась лишь его доска.

Видеофакт. Акула попыталась напасть на стадо бегемотов, но получила отпор

Попытки самостоятельно спасти друга ни к чему не привели. Позже тело мужчины достали спасатели. Акула оторвала ему ногу.

По данным экологов, в это время года у берегов Реюньона особенно много тупорылых акул (с этим и связан запрет для серферов).

Местные спасатели отметили, что только за три последних года здесь от нападения акул погибли 11 человек.
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Тэги: акула Индийский океан Город: Сент-Лю

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