В Индийском океане акула откусила ногу серферу – мужчина погиб
Трагедия произошла рядом с рыбацким городком Сент-Лю (французский остров Реюньон).
Местные власти отметили, что, несмотря на запрет, компания молодых людей решила заняться серфингом.
Во время одного из слаломов, друзья заметили, что 28-летний парень пропал, на воде оставалась лишь его доска.
Попытки самостоятельно спасти друга ни к чему не привели. Позже тело мужчины достали спасатели. Акула оторвала ему ногу.
По данным экологов, в это время года у берегов Реюньона особенно много тупорылых акул (с этим и связан запрет для серферов).
Местные спасатели отметили, что только за три последних года здесь от нападения акул погибли 11 человек.