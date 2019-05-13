Беларусь продолжит курс на укрепление отношений с ЕС

Глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил, что Беларусь продолжит курс на укрепление и развитие отношений с Европейским союзом.

Фото Представительства ЕС в Беларуси

Как заявил глава МИД 13 мая в Брюсселе, он приехал на встречу на встречу глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства с позитивными ожиданиями.

«Тема заседания — подведение итогов 10-летнего периода развития Восточного партнерства и обозначение наших ожиданий на будущее. Я считаю, что это очень важная тема. И важно очень тщательно проанализировать все наши достижения (а они есть) и подумать, какие у нас существуют недостатки, сделать соответствующие выводы и сделать так, чтобы за предстоящие 10 лет мы достигли намного большего в рамках развития этой инициативы», — сказал глава белорусского МИД.

На вопрос БелаПАН, чего ждет Беларусь в следующие 10 лет от Восточного партнерства и ЕС, Макей ответил: «Ожидания у нас большие. Мы намерены твердо продолжать курс на дальнейшее развитие наших отношений с Евросоюзом. Мы намерены, наконец-то, добиться того, чтобы мы подписали приоритеты партнерства, по которым, к сожалению, пока не по нашей вине процесс приостановлен. Надеюсь, что до конца года мы продвинемся и в плане подписания соглашений по упрощению визового режима и реадмиссии. Мы намерены говорить о том, что нам нужно работать много над тем, чтобы заключить основное соглашение о сотрудничестве и партнерстве с ЕС».

По словам Макея, эти вопросы он планирует обсудить как на общей встрече с коллегами из европейских стран, так и во время запланированных на сегодня двусторонних переговоров.

На вопрос, есть ли что-то, чем Беларусь недовольна в реализации инициативы «Восточное партнерство», Макей ответил: «Нет такого, чтобы страна была всем довольна, участвуя в каком-то интеграционном объединении или выстраивая свои отношения на двусторонней основе с той или иной страной. Всегда есть какие-то негативные нюансы».

Глава МИД подчеркнул, что «важно не зацикливаться на этих негативных нюансах, а важно пытаться найти что-то общее, объединяющее, что помогло бы нам преодолеть существующие проблемы и выйти на поступательный путь развития».

«Мы исходим всегда из того, что мы должны искать то, что нас не разъединяет, а объединяет. И на такой основе устанавливать отношения. Именно приверженность объединительной повестке дня всегда дает больше результатов для всех субъектов международного права, нежели какая-то конфронтационная линия», — заявил Владимир Макей.