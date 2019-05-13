Столичный ресторатор получил 9 лет колонии за распространение наркотиков

Ресторатор из Минска Владислав Бриштель приговорен к девяти годам лишения свободы за «распространение особо опасных психотропных веществ». У него также конфисковано имущество (приговор в законную силу не вступил).

Как пишет TUT.by , он был задержан «при попытке спрятать дозу с наркотиком».

Отметим, что санкцией инкриминированной статьи предусматривалось наказание до 15 лет лишения свободы.

Влад Бриштель ранее был судим. В возрасте 21 года его судили за хулиганство. Тогда Бриштель, как он сам рассказывал, работал официантом в ресторане, в один из вечеров пошел с приятелем на дискотеку, а там повздорил с каким-то парнем, в результате ударил того по голове бокалом. Но конфликт был улажен, потерпевший отказался от претензий.

«Я и не думал, что на меня уже заведено уголовное дело, которое обрастает подробностями. И тут мне говорят, что тот парень, которого я ударил бокалом, умер — мол, возникла опухоль, и врачи ничего не смогли сделать», — рассказывал Бриштель.

В результате его приговорили к трем годам колонии усиленного режима.

В разное время Бриштель участвовал в реализации таких гастропроектов в Минске как бар Stirlitz и рестобар «Тише мыши».