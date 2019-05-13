Известный фотограф Александр Сомов погиб под Могилевом

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Он ехал на велосипеде, но колесо попало в скрытую под водой глубокую яму в микрорайоне Юбилейный.

На переднем плане — Александр Сомов на открытии велосезона-2018 в Могилеве. Фото: TUT.by

«Я ехала рядом с Александром, когда это случилось. Ехали мы медленно. Он заехал в лужу, а там казалась глубокая ямка. Попав в нее передним колесом, Александр упал и сразу отключился. Мы вызвали скорую, его забрали в городскую больницу, а где-то через 30 минут он скончался. Александр был в шлеме, — цитирует TUT.by могилевчанку Инну Шилович. — Берегите себя и своих близких! Объезжайте лужи, если не знаете, что в них находится!»

Александр Сомов занимался фотографией с 1980 года.
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Тэги: ДТП велосипедист фотограф Персона: Александр Сомов Инна Шилович Город: Могилев

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