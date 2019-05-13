Еврокомиссар сообщил о готовности ЕС подписать соглашение о реадмиссии с Беларусью

Беларусь и Евросоюз «в конечном итоге более или менее завершили переговоры по соглашению о реадмиссии», заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я думаю, нам нужно подумать о дате подписания этого соглашения и найти место и повод для того, чтобы это сделать», — сказал он.

Чиновник не уточнил, какие конкретно барьеры мешают подписать соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС.

Кроме того, еврокомиссар не ответил на вопрос, действительно ли соглашение о приоритетах партнерства с ЕС не может быть подписано из-за позиции Литвы по поводу строительства Белорусской АЭС. Вместо этого он заявил: «Что касается дискуссии о приоритетах партнерства, то мы обсуждаем это с нашими странами-членами, с Литвой, потому что Островецкая АЭС — это проблема, и это — вопрос безопасности».

«Сейчас мы обсуждаем это со странами-партнерами, как решить проблему, которая возникла между Литвой и Беларусью. Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства — это то, что интересует всех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено», — заявил Хан.