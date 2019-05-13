Из-за сбоя в «МТБанке» у многих белорусов с карточек списали средства

У многих владельцев карточек различных белорусских банков 13 мая были списаны со счета средства за покупки, которые они не совершали, либо которые были осуществлены еще в прошлом году.

Причиной стал сбой 11 мая в карточной системе «МТБанка», а средства списывались с карточек в том числе и других банков за операции, которые проводились в торговых точках через терминалы этого банка, отмечает TUT.by .

«В результате карточного сбоя некоторые операции годичной давности были выставлены к повторной обработке, — прокомментировали в «МТБанке». — Сотрудники банка приняли оперативные меры по устранению возникшей ошибки. В отмене операции участвуют банк-эмитент и банк-эквайер. К сожалению, из-за режима выходного дня в некоторых банках не все операции были отменены сразу. Возврат ошибочно списанных денег будет произведен в начале рабочей недели».

В «Приорбанке», клиенты которого также оказались в числе пострадавших, уточнили, что владельцам карточек, с которых ошибочно были списаны средства, ничего предпринимать не нужно, в том числе нет необходимости сообщать об уведомлениях в банк — «система видит и фиксирует все операции».

Списанные средства должны быть возвращены до 15 мая.